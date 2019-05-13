محافظ البحيرة: تنفيذ مشروعين للصرف وتوسعات محطة معالجة "المسين" بتكلفة 90 مليون جنيه

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أعلن اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون ما بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع حلوان للصناعات المتطورة وذلك لتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي قرية المسين بمركز الدلنجات من 3000 متر مكعب يوم إلى 6000 متر مكعب يوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين للصرف الصحي بكل من قرية البهي بمركز إيتاي البارود وقرية زاوية أبو شوشة بمركز الدلنجات بتكلفة إجمالية قدرها 90 مليون جنيه.



وأكد محافظ البحيرة، أن تلك التوسعات تأتى في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وحل مشكلة الصرف الصحي بقرى ونجوع المحافظة، مشيرا إلى أن توسعات محطة المسين سوف تساهم في حل مشكلة الصرف الصحي بقرية البهي وسوف تسمح بربط وإدراج قرى وتوابع جديدة على محطة قرية المسين.