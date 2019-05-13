الحلقة السابعة من ولد الغلابة تريند على "تويتر"

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بوصول "عيسي"، أحمد السقا، إلي القرية عقب خروجه من القسم، بتهمة عدم سداد إيصال أمانة بقيمة 6 ألاف لـ"ضاحي"، حيث قام "عيسي"، بكسر نظارته، وإصابة نفسه، كي يقنع أهله إنه عمل حادثة بالميكروباص، ولكن لم تدخل هذه الحجة على والدته.





ويذهب "عيسي"، لمقابلة أخته العروسة" صفية"، انجى المقدم بالعمل، وتكشف له أن حسان زوج بنت خالته "زينب"، وهى شخصية هبة مجدي، أنه رأه وهو يقوم بكسر النظارة، ويكذبه "عيسي".



