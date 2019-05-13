وزير الرياضة: مهلة ٣٠ يوم للجنة الباراليمبية وإحالة الملف للنيابة العامة (مستندات)

أمهل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة حياة خطاب، مدة ثلاثين يوما، للرد علي عدد من الملاحظات الواردة في تقرير صادر عن الوزارة، خلال الأيام الماضية.









وقال وزير الشباب والرياضة أن لجنة التفتيش والرقابة بالوزارة، رصدت العديد من الملاحظات في اللجنة الباراليمبية المصرية، وبناء علي ذلك ووفقا للقانون، سنطلب من اللجنة الرد علي هذه الملاحظات، خلال ٣٠ يوم.





وأكد أنه منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، قام بتدعيم إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة، وقام بمحاسبة العديد من الهيئات والجهات الرياضية، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسياسة الدولة في محاربة الفساد.





وتابع أشرف صبحي: "في حال عدم موافتنا بالرد خلال الفترة القانونية، سيتم إحالة ملف اللجنة الباراليمبية، للنيابة العامة، فالوزارة لن تتواني عن محاسبة المخطئين، والحفاظ علي المال العام"



