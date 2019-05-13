محافظ البحيرة: حصد 202 فدان وتوريد 107 طن قمح





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، توريد 106 ألف و883 طن قمح بما يعادل 712 ألف و553 أردب حتى صباح اليوم الإثنين، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وأوضح محافظ البحيرة، أن المساحة التي تم حصادها حتى مساء أمس الأحد بمدن ومراكز المحافظة بلغت 201 ألف و800 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتي تقدر بـ 366 ألف و659 فدان، ليصبح إجمالي حصاد الائتمان 164 ألف و800 فدان وحصاد الإصلاح الزراعي 25 ألف فدان وحصاد الاستصلاح 12 ألف فدان.وأشار إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هي 33 شونة متمثلة في 28 شونة عبارة عن مستودعات ومظلات خرسانية وهناجر وعدد 5 صوامع مطورة بالإضافة إلى عدد 5 شون وصوامع تابعين للنوبارية تبلغ قدرتها الاستيعابية 436 ألف و740 طن، تكفي لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.وأضاف محافظ البحيرة، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة "محلى – مستورد" عن طريق اللجنة المشكلة من قطاع التموين وقطاع الزراعة والبنك الزراعي، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وأمين الشونة أو مدير الموقع وذلك؛ لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وشدد "آمنة" بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة؛ لاستقبال الأقماح من المزارعين، مؤكدا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية أثمان القمح المورد.