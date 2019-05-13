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مصرع طالب إثر تعرضه لحادث دهس في المنيا

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:58 م
مصرع طالب إثر تعرضه لحادث دهس في المنيا
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احمد الخميسي
 
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لقي طالب بقرية بني حافظ التابعة لمركز ملوى جنوبي محافظة المنيا مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة به وفرت هاربة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا أخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوى من عمليات النجدة بحدوث حادث تصادم سيارة بقرية بني حافظ بمركز ملوى.

وبإنتقال قوات الأمن برئاسة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز تبين حدوث حادث تصادم سيارة ب" محمود جمال سيد محمد"، 15 عاما، طالب، مدير ومقيم قرية التابوت التابعة لمركز ملوى وإصيب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف في البطن وتوفي أثناء تحويلة إلى مستشفى المنيا الجامعة، بينما فرت السيارة هاربة عقب الحادث.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي لتحديد وضبط السيارة والمتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعه برقم 7360 جنح مركز شرطة ملوى، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.
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