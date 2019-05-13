عمرو الليثي يتكفل بإجراء عملية تجميل لعين طفل ببرنامج "رمضان الخير" على نجوم اف ام

زف اﻻعلامي د. عمرو الليثي بشرة شارة للمستمعين من خلال فقرة المفاجأة التي يقدمها برنامج "رمضان الخير" بإذاعة نجوم اف ام في حلقة اليوم الاثنين وهي الفقرة التي ينتظرها عدد كبير من المستمعين، وقال الليثي في بداية الفقرة عايز اقولكم انا اللى هيكلمنى دلوقتى هحققله اللي نفسه فيه.

وتلقي "الليثي" اتصالا تليفونيا من جد الطفل محمد السيد وحلمه بإجراء عملية تجميل فى العين بتكلفه 50 ألف جنيه .

وتابع جد الطفل صلاح عبد الرحمن: "محمد اتولد بعيوب خلقية كتير تشوهات في العين وشفة ارنبية وحالته صعبه جدا ومحتاج يعمل عملية تجميل فى العين الانتين دلوقتى لانه لو معملهاش هيحصله مضعفات كتير فى العين والقرانية لانه يبنام وعينه مفتوحه والدكاترة قالوا لوالده لازم يعمل العمليات فى اقرب وقت والده شغال ارزاقى على اد حاله ومعندوش اى معاش وداخله بسيط وعايش فى غرفة فوق السطح مع والده والدته".

وقام "الليثي" بزف بشري سارة للطفل وجده بإجراء العملية وتحمل كافة المصاريف.

يذاع برنامج "رمضان الخير" بنجوم اف ام في الواحدة ظهرا ولمدة ساعة.