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خبير شئون دولية: "أردوغان" بسياساته يقود نفسه وحزبه إلى الهاوية (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:57 م
خبير شئون دولية: أردوغان بسياساته يقود نفسه وحزبه إلى الهاوية (فيديو)
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رقية جمال
 
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قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشئون الدولية بمركز الأهرام، إن إعادة انتخابات البلدية في إسطنبول بعد فوز مرشح الحزب المعارض كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام المجتمع التركي والدولي.

وأضاف "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن حديث "أردوغان" عن الديمقراطية مجرد شعارات براقة، فالديمقراطية عندما تأتي بـ "أردوغان" والإسلاميين يتغني بها، وعندما تأتي بالمعارضين تكون الديمقراطية سيئة ومكروه، فـ "أردوغان" يوظف الديمقراطية على الطريقة الإسلامية، كوسيلة للوصول للسلطة والتمسك بها.

وتابع، أن "أردوغان" خسر جميع البلديات الكبري، وهذا يعني تدهور شرعية "أردوغان" بحزبه في الشارع التركي، وفقدان "أردوغان" لبلدية إسطنبول يمثل ضربة قاسمة ويأتي بنتائج سلبية خاصة إذا فاز مرشح حزب المعارضة، مشددًا على أن "أردوغان" يسير الآن بمنطق العزبة، وهو بسياساته يقود نفسه وحزبه إلى الهاوية.
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