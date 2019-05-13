وزير النقل يبحث تعظيم الاستفادة من أملاك السكك الحديدية لتحديث "القطارات"
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:53 م
كرستينا عياد
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عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا، اليوم، مع رئيس هيئة السكك الحديد وبحضور رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية ام او تي وقيادات وزارة النقل لوضع آليات سريعة وإجراءات فورية لتعظيم الاستفادة من أملاك وأراضي السكك الحديدية.
خلال الجزء الأول من الاجتماع والذي حضره احد رؤساء إحدى الشركات الاستثمارية والتي ترغب في الاستثمار التجاري لمول محطتي مصر برمسيس وسيدي جابر بالإسكندرية، تم استعراض التصور التسويقي الجديد لمول المحطتين.
وأكدت وزارة النقل، أنها تعمل دائما على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لزيادة العوائد المادية لهيئة السكك الحديدية؛ لاستغلالها في تطوير وتحديث أسطول القطارات والسكة الحديد، بما يحقق تقديم خدمة متميزة لركاب القطارات.
وفي الجزء الثاني من الاجتماع ناقش وزير النقل مع رئيس هيئة السكك الحديدية الاستغلال الأمثل لعدد من الأراضي التابعة للهيئة في محافظات الدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية والاستغلال الأمثل لكافة محطات وأسوار السكك الحديدية وكذلك نتائج التنسيق بين هيئة السكك الحديدية وكلا من شركتي ام او تي للاستثمار، وخدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية.
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