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تركيا تخطط لتحويل 40 مليار ليرة من البنك المركزى

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:52 م
تركيا تخطط لتحويل 40 مليار ليرة من البنك المركزى
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خاطر عبادة
 
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قال ثلاثة مسؤولين اقتصاديين لوكالة رويترز، اليوم، إن وزارة الخزانة التركية تعمل على وضع تشريع لتحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية إلى ميزانية الحكومة لدعمها.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الميزانية أعمق في العجز مما كان متوقعًا لأنهم لم يسمح لهم بالتحدث علنًا.

ولم يكن من الواضح متى أو ما إذا كان مشروع القانون سيصل إلى البرلمان، رغم أن أحد المصادر قال إن ذلك سيحدث "قريبًا".

ودخل الاقتصاد التركي في الركود العام الماضي بعد انخفاض الليرة بحدة، وتتعرض العملة لضغوط مرة أخرى، ويعود ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المنضب للبنك المركزي، والتي من شأنها أن تساعده في الدفاع ضد أزمة أخرى.

ومنفصلة عن احتياطيات النقد الأجنبي، فإنّ"الاحتياطيات القانونية" هي ما يضعه البنك المركزي جانبا من الأرباح بموجب القانون لاستخدامها في ظروف استثنائية، وفي نهاية عام 2018، بلغت 27.6 مليار ليرة، وفقا لبيانات الميزانية العمومية للبنك.

وقال مصدر آخر على دراية بالأمر، إن "الاحتياطيات القانونية" للعام الماضي إلى جانب هذا العام بلغت 40 مليار ليرة، وهو ما ذكره الأشخاص الثلاثة الذين تحدثوا إلى رويترز.

ولدى البنك المركزي التركي حوالي 40 مليار ليرة كاحتياطيات قانونية، واعتبر نقل هذا المبلغ إلى ميزانية الإدارة المركزية لعام 2019 مناسبًا، وقال المصدر الثاني، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين وتعزيز الميزانية.
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