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تطورات جيوسياسية تغذي مشهد التهديدات الإلكترونية في الربع الأول من 2019

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:45 م
تطورات جيوسياسية تغذي مشهد التهديدات الإلكترونية في الربع الأول من 2019
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أحمد الشيخ
 
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لاحظ باحثون لدى كاسبرسكي لاب، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2019، نشاطاً في مشهد التهديدات المتقدمة التي تركّزت في الأساس على منطقة جنوب شرق آسيا، وتأثرت تأثراً متزايداً بالتطورات الجيوسياسية، فتضمنت هجمات ببرمجيات تعدين للعملات الرقمية وبرمجيات تجسس تجارية، فضلاً عن حملة كبرى استهدفت سلاسل التوريد. وقد جرى تضمين هذه التوجهات وغيرها في تقرير كاسبرسكي لاب ربع السنوي حول أحدث معلومات التهديدات.

ووضعت كاسبرسكي لاب تقريرها الربعي حول التهديدات المتقدمة المستمرة بناء على دراسة بحثية خاصة أجرتها حول معلومات التهديدات، واعتماداً على مصادر أخرى، وهو يسلّط الضوء على التطورات الرئيسة التي يرى الباحثون ضرورة إدراك الجميع لها.

 


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