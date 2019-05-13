محافظ البحيرة: 844 مليون جنيه قروضًا لتمويل 13 ألف مشرعًا استثماريًا بالمحافظة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وصول حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" لمبلغ 844 مليون جنية وذلك لتمويل عدد 13589 مشروعًا استثماريا متنوعًا ساهمت في توفير 33463 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



وكما أكد محافظ البحيرة، أن المشروع يهدف إلى إتاحة القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة في توفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.



بالإضافة إلي تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذي يبدأ من 25 ألف جنية وحتى 2 مليون جنية من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.



ووجه محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.