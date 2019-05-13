محمد صبحي يبكي مع عايشة عثمان على زوجته

كشفت الإعلامية عايشة عثمان الكثير من الأسرار عن النجم محمد صبحي الذي حكى تفاصيل اكتشافه للنجمة منى زكي، وصرّح النجم "جاءت منى زكي وقت اختبارات التمثيل، وظلت واقفة تضحك، طلبت منها أن تمثل مشهدها فظلت تضحك وقالت "أنا جاية أتصوّر معاك" ظللت لنصف ساعة أحادثها وفي النهاية أخبرتها أنها مع في الفرقة بدون أي اختبارات".

وعن ابتعاده عن السينما صرّح صبحي "رفضت العمل في السينما بعدما عُرض عليّ العديد من أفلام المقاولات، فكان عليّ أن أختار إما أن أبيع نفسي أو أبيع السينما، واختارت بيع السينما"، وتابع أيضًا "أنا أرفض أن يأتي أي مستثمر لشراء الفنانين المصريين بأموالهم"، وعن لحظات ندمه قال "بنيت 4 مسارح ولم امتلك واحدًا منهم"، كما بكى النجم خلال الحلقة حين تذكره لوفاة زوجته، وأنها ديمًا كانت الوزيرة الخاصة به التي يستشيرها دومًا، وأنه حتى الآن مازال يراها في مسرحياته تجلس بالصف الأول.

عايشه عثمان هي إعلامية تونسية شهيرة، عملت كمذيعة في الإعلام العربي والعالمي، حصلت على ماجستير بحوث في العلوم السياسية من جامعة باريس، تخصصت في الجغرافيا السياسية للإعلام، كما عملت كمستشارة في منظمة اليونيسكو في الفترة ما بين 2009 وحتى 2011، عملت كمقدمة برامج إخبارية في قناة حنبعل التونسية، كما قدمت برنامج سياسي بعنوان "هكا نعيش"، ثم اتجهت إلى الفن والثقافة لتقدم في 2015 برنامج "عايشه"، بجانب برنامج "مع عايشه" على القناة التاسعة التونسية لتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن بالوطن العربي، فيما يخص عالم التجميل قدمت برنامج Mon Espoir على قناة النهار الجزائرية.

كما قامت عايشه بتقديم البرنامج الفرنسي Zéro Complexe على القناة الفرنسية Star 24، والذي استند على مقابلة مشاهير الفن الفرنسي وإجراء لهم عملية تجميل على الهواء مباشرةً تغيّر من شكلهم تمامًا.