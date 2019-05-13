توقعات بفوز الاشتراكى الإسبانى بأغلب المقاعد فى الانتخابات الأوروبية

أظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة "ايه بى سى" الإسبانية، يوم الإثنين، أن الاشتراكيين الإسبان سيحققوا الفوز بأكثر المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي في 26 مايو، يليهم حزب الشعب المحافظ.





وحصل الاشتراكيون في إسبانيا، الذين فازوا في الانتخابات الوطنية في 28 أبريل بدون أغلبية برلمانية، على 20 مقعدًا في الانتخابات المقبلة، أو 30.3% من الأصوات، وسيكون ذلك ستة مقاعد أكثر من انتخابات الاتحاد الأوروبي 2014.

شوهد حزب اليمين المتطرف الجديد فوزه بأول ممثلين له في البرلمان الأوروبي بعد فوزه بمقاعده الأولى في البرلمان الوطني الشهر الماضي.





بينما سيحصل حزب اليمين المتشدد "فوكس"، على خمسة مقاعد في مجلس الاتحاد الأوروبي وفقًا للاستطلاع، وهو أول استطلاع رئيسي يتم منذ الانتخابات الوطنية.





وسيأتى الحزب الشعبى "يمين وسط" في المرتبة الثانية، ولكن مع انخفاض عدد المقاعد من 16 إلى 12، بعد أن فقد أكثر من نصف مقاعدها في الانتخابات الوطنية، أما حزب سيودادانوس يمين الوسط من شأنه أن يرى عدد المشرعين يقفز من 2 إلى 10.





كما أظهر الاستطلاع الذي شمل 830 شخصاً تم استطلاعهم بين 3 مايو و 6 مايو أن ائتلافات اليمين واليسار ستفوز بنفس النسبة من الأصوات في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها يوم 26 مايو.