"عمال خردة وكاميرات مراقبة".. مفاجآت جديدة حول مقتل عامل أسفل كوبري الدقي

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توصلت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تحديد هوية المتهمين بقتل عامل لحراسة معدات إحدى شركات المقاولات القائمة على صيانة كوبرى الدقي، ورصدت كاميرات المراقبة المركبة على أحد المحلات التجارية، المتهمين بارتكاب الجريمة، وأوضحت التحريات إلى أن السرقة الدافع وراء، مرجحة أنهما عمال لجمع الخردة،



وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل، مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وملقاه أسفل كوبري الدقي، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بتلقى المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل كوبري الدقي، بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، وعثر على جثة عامل في أواخر العقد الثالث من عمره، ومصاب بعدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وكاميرات المراقبة المحيطة بمكان ارتكاب الجريمة، واخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

