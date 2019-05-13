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إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة لخلافات على أرض ميراث بالبحيرة

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:48 م
إصابة مزارع بطلق ناري في مشاجرة لخلافات على أرض ميراث بالبحيرة
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إسلام أمين
 
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أصيب مزارع بطلق ناري إثر وقوع مشاجرة مع أبناء عمومته من عائلة عابدين بقرية ششت الأنعام بدائرة مركز إيتاي البارود بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث وتم نقل المصاب لمستشفى دمنهور العام.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية ومصابين بقرية ششت الأنعام بدائرة المركز وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين طرفين الأول "محمد ع.ع" وأشقاؤه" والثاني نجل عمهم "محمود ج.ع" ٢٧ عاما، بسبب خلافات على قطعة أرض ميراث بقرية ششت الأنعام.

وقام على إثر ذلك الطرف الأول بالتعدي على الطرف الثاني بسلاح ناري مما تسبب في إصابته بإصابات خطيرة، انتقل على إثرها للمستشفى العام بدمنهور، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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