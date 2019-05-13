ميجان ماركل تنشر أول صورة لطفلها على "إنستجرام"

شاركت دوقة ساسكس ميجان ماركل أول صورة لمولودها الجديد على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مع بيت من الشعر لنيرة وحيد يقول: "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".

وتظهر الصورة يد الممثلة الأمريكية السابقة وهي تلاعب قدمي ابنها "آرشي هاريسون ماونتباتن"، على خلفية من زهور الربيع، وعلقت على الصور: "لتكرم جميع الأمهات، في الماضي والحاضر والمستقبل، وإلى من فقدناهم، نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".