ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميجان ماركل تنشر أول صورة لطفلها على "إنستجرام"

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:46 م
ميجان ماركل تنشر أول صورة لطفلها على إنستجرام
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

شاركت دوقة ساسكس ميجان ماركل أول صورة لمولودها الجديد على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مع بيت من الشعر لنيرة وحيد يقول: "كانت أمي أول بلادي، وأول مكان أقمت فيه".

وتظهر الصورة يد الممثلة الأمريكية السابقة وهي تلاعب قدمي ابنها "آرشي هاريسون ماونتباتن"، على خلفية من زهور الربيع، وعلقت على الصور: "لتكرم جميع الأمهات، في الماضي والحاضر والمستقبل، وإلى من فقدناهم، نكرمكن ونحتفل بكل واحدة منكن".

ميجان ماركل تنشر أول صورة لطفلها على "إنستجرام"
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا