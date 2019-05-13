اتحاد الصناعات: لا بديل عن تعميق الصناعة المحلية

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قال كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات، إن الصناعة هى مستقبل مصر، ولا بديل من تعميق الصناعة المحلية، سعيا وراء تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع.



وأشار "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم" عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر لديها مقومات بشرية ومادية كبيرة تؤهلها أن تكون دولة صناعية كبرى، موضحًا أنه قبل 2014 لم يكن هناك رؤية أو خطة محددة لتحويل مصر لدولة صناعية، لكن الوضع الآن اختلف.



وأكد أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالصناعة حاليا، كونها أحد مقومات زيادة الدخل القومي لمصر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة انتهت من تنفيذ 9.5 مليون متر مصانع، والتي بدورها ستدفع حركة الإنتاج، وستوفر فرص عمل للشباب، منوها بأن قطاع الصناعة يشهد يوميًا مليون رحلة نقل ثقيل، و2 مليون رحلة نقل خفيف من وإلى المصانع.



