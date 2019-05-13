استبعاد رئيس لجنتين للشهادة الإعدادية من أعمال الامتحانات بكفر الشيخ (صور)





قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، إحالة رئيسي لجنتين ومراقب، و6 ملاحظين، ومسئول أمن، للتحقيق وتغييرهم بلجنتين تابعتين لإدارة بيلا التعليمية، كما استجاب اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ لوكيل الوزارة بإرسال قوة أمنية برئاسة العميد أحمد نشأت مأمور مركز بيلا لغلق مكتبتين قريبتين من لجان الإعدادية ببيلا، طوال امتحانات الطلاب، لعثورها على أوراق إجابة بأيدي أولياء الأمور خارج اللجان.كما قررت وكيل الوزارة، نقل جميع أوراق طلاب مدارس إدارة بيلا التعليمية لتصحيحها في الكنترول الرئيسي بكفر الشيخ بدلًا من تصحيحها في كنترول الشهادة الإعدادية ببيلا.جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للجان مدرسة أحمد عبد العزيز الابتدائية، ولجنة مدرسة بيلا الإعدادية بنات القديمة، وقررت وكيل الوزارة استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عبد العزيز الابتدائية، واثنين من الملاحظين، كما استبعدت وكيل الوزارة رئيس لجنة مدرسة بيلا الإعدادية القديمة، ومراقب الدور، و4 ملاحظين باللجنتين 6 و10، وتم استبدالهم بملاحظين آخرين وتم احالتهم جميعا للتحقيق لعدم انضباط اللجنتين، وأدى 52 ألف و331 طالبًا وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية في 318 لجنة في اليوم الثاني للامتحانات.وقالت كشك، آن الأوان لعودة الانضباط للجان الغير منضبطة في بيلا، ولن تصمت تجاه أي تجاوزات أو أفعال تساعد على الغش، مؤكدة أنها سبق وأن حذرت من مجازاة كل من يتهاون في العملية الإمتحانية.وأضافت وكيل الوزارة، أنها ناقشت الطلاب والطالبات في مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وتبين أنه جاء من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني، وجاءت الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط.