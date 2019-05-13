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وكيل "تعليم البحيرة" يُكرم مسئولي التنمية ببرنامج "المعلمون أولًا" (صور)

الإثنين 13/مايو/2019 - 01:44 م
وكيل تعليم البحيرة يُكرم مسئولي التنمية ببرنامج المعلمون أولًا (صور)
التكريم
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إسلام أمين
 
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كرم الأستاذ محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، كلًا من الأستاذ عادل الصوام بمدرسة حوش عيسى الثانوية بنات والأستاذ حسام الدين عبد المنعم بمدرسة الجمهورية الإعدادية بنات، أخصائي التنمية المهنية لبرنامج المعلمون أولا والمشارك في تنفيذ المدارس المحورية.

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بإهدائهم شهادات التقدير متمنيا لهم التوفيق والتقدم من أجل رفعة وخدمة العملية التعليمية، وذلك بحضور الأستاذ إبراهيم شاهين نقيب معلمي البحيرة، والدكتورة رحاب ربيع مسئول برنامج المعلمون أولا بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكريم الموهوبين والمميزين وإسقاط الضوء على النماذج الناجحة والمجتهدة في شتى المجالات سواء من أبناءنا الطلاب أو العاملين تقديرا لجهودهم ودافعا لهم ولأقرانهم في العمل والدراسة ليقتدوا بهم لبذل المزيد من الجهد.
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