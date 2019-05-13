موقف الهلال السعودي بعد إحالة قضية القرني للتحكيم





أوضحت مصادر صحفية سعودية أن إحالة قضية محمد القرني لاعب فريق الوحدة لمركز التحكيم لن يضيف الجديد وسيتم رفض الاحتجاج المقدم من قبل نادي الهلال وعلى القائمين على إدارة الأزرق الرضوخ إلى الأمر الواقع .





وأشارت المصادر إلى أن احتجاج الهلال تم رفضه من قبل مركز التحكيم والسبب يعود للنظام الأساسي لاتحاد الكرة والمعتمد من قبل جمعية الاتحاد العمومية والذي ينص على عدم منح الصلاحيات لمركز التحكيم في الحكم في قضايا الأندية المتعلقة بالأخطاء الفنية ، ومنها تسجيل اللاعبين الهواة بطريقة غير نظامية خارج أوقات التسجيل الرسمية .





وأكدت المصادر أنه لن يتم التعديل على أنظمة اتحاد الكرة ومنح صلاحيات أوسع للمركز إلا مع بداية الموسم الرياضي الجديد وهوما يحسم الأمر بشكل قاطع ويطوى ملف القضية ، ولم يعد أمام الهلال سوى الفيفا لاسترداد حقوقه وهذا أيضا صعب ويتطلب موافقة الاتحاد المحلي إذ لا يقبل الفيفا أي شكاوى للأندية إلا عبر الاتحادات الأهلية.

وتقدم مجلس إدارة نادي الهلال باحتجاج رسمي لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مشاركة محمد القرني لاعب الوحدة ، بعد نهاية المباراة في الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالتعادل، ليتراجع الأزرق إلى المركز الثاني خلف فريق النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة .



