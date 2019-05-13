شاهد إعلان الحلقة الأخيرة من "صراع العروش" (فيديو)

طرحت شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، أمس الأحد، إعلان الحلقة السادسة من الموسم الثامن والأخير من المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو "صراع العروش".

وتقع أحداث المسلسل الذي ينتمى للفانتازيا في قارتين خياليتين هما ويستروس وإيسوس في نهاية صيف طويل جدًا امتد لعقد من الزمن، حيث تتصارع سبع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، من جهة أخرى، يتنامى الخطر على الممالك من جهة الشمال المتجمد تجسده مخلوقات خيالية.













