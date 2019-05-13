وزير الكهرباء يستقبل الممثل الرئيسى لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى





استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيد كوهى تويودا Kohei Toyoda الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى JIBIC والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة واليابان .





وهنأ وزير الكهرباء فى بداية اللقاء كوهى تويودا على توليه منصبه الجديد بالبنك ، موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين وتشجيع الإستثمار على أرض مصر ، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين .





وأكد أن هذا اللقاء يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية.





وأشادت الوزارة بالشركات اليابانية موضحاً أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصرى ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة، مشيرة إلى أن استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال ،مضيفا أن قطاع الكهرباء يتجه إلى أن يتم تنفيذ جميع مشروعاته من خلال آلية Auction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار والتي تساعد المستثمر للمشاركة فى المشروعات مع مزيد من الشفافية والتنافسة .





وأشاد الممثل الرئيسى الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالبنك اليابانى للتعاون الدولى بعمق العلاقات المصرية اليابانية منذ قديم الأزل ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.





كما أشاد أيضا بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع الشركات اليابانية فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أهمية موقع مصر الجغرافى ومكانتها المتميزة بين الدول ، معرباً عن رغبته فى توطيد أواصر التعاون حيث سيصبح السوق المصرى بوابة للعبور إلى السوق الأفريقية.





يأتى ذلك تأكيداً للتعاون المثمر بين الجانبين المصرى واليابانى في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بها اليابان في المجالات المختلفة بهدف مواكبة التطورات الأخيرة والاستفادة من القدرات العلمية والتكنولوجية في النهوض بالإقتصاد المصرى، فضلاً عن الإلتزام برؤية مصر لخفض الانبعاثات الحرارية، مما يساعد على تقليل التغيرات المناخية في العالم.





وحضر اللقاء من الجانب المصرى قيادات وزارة الكهرباء فى مقدمتهم المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمحاسب هانى إسماعيل العضو المتفرغ للشئون المالية والإدارية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء



