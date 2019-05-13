رشدي الشامي: سعيد بنجاح رجاء في"قمر هادي".. والعمل مع هاني سلامة ورؤوف عبد العزيز ممتع

أعرب الفنان رشدي الشامي عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن شخصية رجاء بمسلسل "قمر هادي" خاصة في ظل تعاونه الممتع مع نجم لدية جماهيرية كبيرة كهاني سلامة ومخرج متمكن من أدواته بشكل رائع كرؤوف عبد العزيز الذي رشحه لتقديم هذا الدور مشيرا إلي أن السيناريست إسلام حافظ قام بكتابة سيناريو قمر هادي بشكل رائع وعلى درجة عالية من التشويق مؤكدا أن شخصية رجاء تحمل العديد من المفاجآت والألغاز الغير متوقعه خلال الحلقات المقبلة والتي تجعل المشاهد في حالة حيرة دائمة.

ويشارك الشامي خلال ماراثون رمضان الحالي بشخصية رجاء ضمن أحداث المسلسل وتألق في تقديمه للشخصية خاصة أنها تحمل لغز كبيرة ومحير لدي المشاهدين مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع الشخصية بشكل كبير حول طبيعتها خاصة في ظل العلاقة الود الشديدة بينه وبين هادي أبو المكارم "هاني سلامة" هل هو السبب في ضياعه والاتجاه للمخدرات أم يخاف علية أم يريد الانتقام منه العديد من التساؤلات طرحها الجمهور حول شخصيته بالمسلسل.

وأوضح الشامي أن رجاء من الشخصيات الصعبة تجسدها كونها شخصية مركبة تحمل أبعاد نفسية معقدة لابد من توصيلها للجمهور لكي يتفاعل ويتوحد معها ويشعر بكل ما تشعر به الشخصية وهذا ما حدث بالفعل بتوجهات المخرج رؤوف عبد العزيز الذي لدية رؤية مميزة في فن توجيه الممثل بالشكل الذي يريده بأسلوب سلس وبسيط يجعل الممثل يخرج أفضل ما لدية بأريحية شديدة مشيرا أنه رغم أن عدد الأعمال التي قدمتها عبد العزيز قليلة ولكنها تترك بصمة وعلامة مميز في كل عمل يقدمه للمشاهدين.

ويعد مسلسل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب" و"طاقة نور".

المسلسل تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.