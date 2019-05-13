"بترجي" يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الأهلي ويدعم الأمير منصور بن مشعل





أعلن رئيس النادي الأهلي عبد الله بترجي، انسحابه من الترشح لرئاسة النادي، ودعمه الكامل للأمير منصور بن مشعل ليكون الرئيس القادم للنادي.





وأظهر مقطع فيديو وفقاً لبرنامج “الديوانية” على قناة “KSA SPORTS”، “بترجي” في جلسة مع أعضاء الشرف، متحدثاً عن عدم رغبته في الترشح، ودعمه التام للأمير منصور بن مشعل، وهو ما نال رضا الحاضرين.





يُذكر أن عبد الله بترجي تولى مقعد الرئاسة في نهاية ديسمبر 2018، خلفا للرئيس السابق ماجد النفيعي الذي قدم استقالته.وفق “أخبار 24”.



