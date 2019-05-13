إنجي المقدم تدبر مقلبا في مذيع "إينرجي": "قصدك إني مش ممثلة كويسة؟"

دبرت الفنانة إنجي المقدم مقلب في مذيع "إينرجي" محمد طارق أضا، خلال حلقة برنامج "المقلب مقلوب"، والذي تتفق فيه المحطة مع أحد الفنانين أو المشاهير لعمل مقلب معكوس، حيث مذيع "إينرجي" هو من يقع ضحية المقلب.

وقدمت إنجي المقدم افتتاحية الحلقة، وقالت إنها اتفقت مع وائل منصور، مدير برامج "إينرجي" على جملة معينة تتحول بعدها إلى ردود محرجة على محمد طارق أضا، وبالفعل قالت "المقدم" لأضا بعض النصائح لإجراء الحوار من خبرتها كمقدمة برامج سابقة، منتقدة أسئلته وطريقة عرضها.

وفقدت إنجي أعصابها حين قال "أضا" أن صداقتها مع الفنان أحمد السقا هي سبب وجودها في مسلسل "ولد الغلابة"، لتعبر عن غضبها قائلة "هو إيه يعني أنا مش ممثلة؟ يعني أنا جاية واسطة مش عشان أنا ممثلة كويسة؟"، وحاول "أضا" تهدئتها والتأكيد على أن الإعداد هو من وضع الأسئلة، إلا أنها تستمر في ردودها المحرجة.

وأصيب "أضا" بصدمة بعدما اكتشاف المقلب، لتعتذر له إنجي المقدم.