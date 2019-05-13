خالد الصاوي على "إينرجي": أريد أن أكون ضيف شرف مؤثر في حياة المحيطين بي

حل الفنان خالد الصاوي ضيفا على حلقة برنامج "دراما شخصية" الذي يذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، وتعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، ويحوار الفنانين باعتبار حياتهم هي درامتهم الشخصية، فتتمحور الأسئلة حول الأوقات التي لعبوا فيها دور البطولة والكومبارس، وعن الأدوار المركبة وتطور شخصياتهم خلال مراحل حياتهم.

وفيما يلي أبرز تصريحات خالد الصاوي خلال الحلقة:

-حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، أما أنا بشكل شخصي فحياتي يمكن أن تتحول لفيلم وليس مسلسل

-لم ألعب يوما دور الكومبارس ولم أكن مهمشا في أي من مراحل حياتي، البطولة طول حياتي جماعية دائما

-في فترة من الفترات، كنت أريد لعب دور البطولة في حياة كل من أعرفهم، الآن أريد أن ألعب فقط دور ضيف الشر المؤثر

-زوجي ووالدتي وأختي وفني وجمهوري الصادق، هم أبطال فيلم حياتي الذين أريد استمرارهم في حياتي دائما

-كان عليّ إبعاد المنتج ممدوح شاهين من حياتي سريعا، رفعت عليه دعاوى قضائية بسبب عدم سداد مستحقاتي المالية، ولم أحصل إلا على نصف مستحقاتي فقط "بس هاخد الباقي وهاخد تعويض"

-لم ألعب دور الشرير في حياتي على الإطلاق، فقط بعض المواقف قدمت فيها الأداء الشرير كالضابط الذي يتعامل مع المواقف بحزم

-لعبت الكثير من الأدوار المركبة في حياتي

-شخصيتي تطورت وتغيرت كثيرا على مدار مراحل حياتي، لكني لا أستطيع الحكم ما إذا كان التغير سلبي أو إيجابي

-"لو حياتي مسلسل هسميه "الصاويات"