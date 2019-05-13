اعتماد 47.1 مليار جنيه للتعليم العالى للعام المالى 2019/2020

عرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، مشروع موازنة الوزارة للعام المالى 2019 /2020 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.





وأعلنت وزارة التعليم العالي، اعتماد 47.1 مليار جنيه للتعليم العالى والبحث العلمى للعام المالى 2019/2020 موزعة على النحو التالى: (43.4 مليار جنيه للتعليم العالى، و 3.7 مليار جنيه للبحث العلمى) بزيادة عن العام الماضى تقدر بـ 8.6 مليار جنيه بنسبة 22.27%، حيث بلغ فى العام الماضى 35.8 مليار جنيه.





ومن المقرر توزيع موازنة التعليم العالى للعام المالى 2019/2020 وفقا للنسب التالية: (الديوان العام 8.9%، والمجلس الأعلى للجامعات 0.16%، و26 جامعة مصرية "تعليم" 59.67%، و جامعات مصرية "طبى، 113 مستشفى" 31.22%، ومجمع اللغة العربية 0.05%)، وأن موازنة الديوان العام يتم إنفاقها على عدة مرافق هى: البعثات، والتمثيل الثقافى، والجامعات الجديدة، والجامعات التكنولوجية، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمستشفيات الجامعية، ومشروع التطوير، والجهاز الإدارى الذى يضم كل من: الأنشطة الطلابية، والصيانة، والرعاية الطبية، والتدريب، وإيجار وانتقالات، والتنسيق، والإعلام، والأمن البيئى، وأجور ومرتبات، والتعليم الخاص.





وأوضحت الوزارة، أنه من المستهدف زيادة عدد المبعوثين فى التخصصات الجديدة بما يتفق مع رؤية مصر 2030 واحتياجات سوق العمل المحلى والعالمى.





وحول موازنة البحث العلمى للعام المالى 2019/2020 قالت إنه من المقرر توزيعها بالنسب التالية: (1.25% الديوان العام، 0.32% المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد، و12.36% لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و14.97% لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، 71.04% لـ 11 مركز بحثى تابع للوزارة، 0.04% لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية.







