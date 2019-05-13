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عاجل.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ليحضر نهائي الكونفيدرالية

الإثنين 13/مايو/2019 - 12:22 م
عاجل.. الكاف يرفع الإيقاف عن رئيس الزمالك ليحضر نهائي الكونفيدرالية
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قبول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التماس رئيس الزمالك على قرار إيقاف ليحضر نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

 

 

وكتب شوبير عبر حسابه على "فيس بوك": "الكاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه ليحضر نهائي الكونفيدرالية الإفريقية".

 

كان كاف قد اوقف رئيس الزمالك بدعوى هجومه على مسئولي الاتحاد الإفريقي.

 

 

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