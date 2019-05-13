ضبط أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بكفر الشيخ

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تمكنت حملة أمنية في محافظة كفر الشيخ، من ضبط 6 أشخاص لاتهامهم في قضايا إتجار بالمخدرات والأسلحة، بمراكز مختلفة بأنحاء المحافظة.



وشن ضباط إدارة البحث الجنائي في كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، عددا من الحملات المتوازية بكل المراكز، لمكافحة الجرائم بصورها شتى وأحكام السيطرة الأمنية، لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.



وخلال الحملة تم القبض على " س.م.ع"، 48عامًا، صياد ومقيم جادالله مركز سيدي سالم، وبحوزته بندقية خرطوش عيار ١٢مم بقصد الدفاع، والقبض على " ب.م.ط "، 49عامًا صياد ومقيم بنفس القرية، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، تحرر المحضر 323 2019 جنايات أ د ط مركز سيدي سالم، كما جرى القبض على " إ.أ.ا "22عامًا، حاصل علي معهد مساحه، ولايعمل، ومقيم بمدينة مسير، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم محلي الصنع في المحضر رقم 41642019 إداري مركز كفرالشيخ.



وجرى القبض على "م.ج.ش"،30عامًا، صياد ومقيم دمرة مركز سيدي سالم، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12مم بقصد الدفاع، تحرر المحضر 293 2019جنايات أ د ط مركز مطوبس، والقبض على " ش.ا.م "،40عامًا عاطل ومقيم المنشأه الكبري مركز قلين " سبق اتهامه في قضيتى مخدرات، سرقه بالإكراه أخرهم3638 2017 جنايات مركز قلين " مخدرات "، وبحوزته 17 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار، هاتف، وسكين بقصد الدفاع، تحرر المحضر 5617 2019جنايات مركز قلين.



وألقى القبض على " م.ع.ع"،33عاما، عاطل ومقيم دمرو مركز سيدي سالم، وبحوزته 45 جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار،1455 جنيه، وهاتف، ومطواه بقصد الدفاع، تحرر المحضر 18500 2019 جنايات مركز سيدي سالم.