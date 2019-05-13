المجلس العسكري السوداني يعلن أكبر عملية تطهير في الشرطة
أجرى رئيس المجلس
العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تعديلات
واسعة في قوات الشرطة السودانية ضمن الهيكلة الجديدة.
وشملت التعديلات،
بحسب وسائل إعلام سودانية، تعيين الفريق أول عادل بشاير، مديرا عاما للشرطة السودانية،
والفريق الطريفي إدريس نائبا له، بعد إعفاء المدير السابق ونائبه.
وتضمنت القرارات أيضا ترقية عدد من ضباط
الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي
المحسوبين على النظام السابق.
كما أصدر الفريق أول عبدالفتاح البرهان،
قرارات بإحالة 29 لواء و14 عميدا ومقدمي شرطة للمعاش، وفصل نحو 255 ضابط شرطة من رتبة
الملازم والملازم أول.
وتضمنت القرارات أيضا ترقية عدد من ضباط
الشرطة السودانية لرتبة الفريق، وتحسين وضعية الشرطة الشعبية وقوات الاحتياطي المركزي
المحسوبين على النظام السابق.
وذكرت قناة "العربية"، أن القرارات
تأتي ضمن هيكلة قوات الشرطة التي وعد بها المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مؤكدة
أن الهيئة الجديدة تتكون من 11 ضابطًا برتبة فريق.
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