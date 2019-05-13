موعد نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وفالنسيا
الإثنين 13/مايو/2019 - 12:13 م
محمد أيمن
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تقام يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم تلك التي تجمع بين برشلونة وفالنسيا على ملعب إستاد بينو فييامارين.
وكان البلوجرانا قد وصلوا إلى المباراة النهائية بعد فوزهم على ريال مدريد في الدور نصف النهائي بعد التعادل ذهاباً على ملعب الكامب نو بهدف لكل فريق.
قبل أن يضرب رفقاء ليونيل ميسي الملكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سانتياجو بيرنابيو إياباً ليعبر الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقاءين.
فيما كان تأهل فريق نادي فالنسيا على حساب ريال بيتيس بالتعادل ذهاباً على ملعب إستاد بينو فيامارين بهدفين لكل فريق قبل أن يتمكن الخفافيش من الفوز في الميستايا إياباً بهدف رودريجو مورينيو.
ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة العاشرة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
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