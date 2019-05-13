كاس العالم لسلاح السيف الحاد سيدات: المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز 15

انهى المنتخب التونسي للسيدات للمبارزة مشاركته في مرحلة كأس العالم للمبارزة بالسيف (اختصاص السيف الحاد) التي تستضيفها تونس من 10 الى 12 ماي الجاري في المركز 15.

وكان المنتخب التونسي الذي يتالف من عزة بسباس واميرة بن شعبان وخديجة الشامخي وياسمين دغفوس، تاهل الى الجدول 16 عقب فوزه صباح الأحد بقصر الرياضة بالمنزه على نظيره الكندي بنتيجة 45-43 وذلك قبل ان ينهزم أمام إيطاليا بنتيجة 38-45 ثم ألمانيا ب45-28 في ثمن النهائي.

وفازت سيدات تونس في الجدول الترتيبي على بريطانيا بالانسحاب .



