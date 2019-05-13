لاكازيت يكشف حقيقة انتقاله إلى برشلونة

كشف الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ارسنال الإنجليزي، حقيقة انتقاله لصفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال لاكازيت لصحيفة ماركا الإسبانية بخصوص انتقاله لبرشلونة : إنه الإغراء الذي يفتح باب الرحيل عن أرسنال صوب بطل الدوري الإسباني في الصيف المقبل.





وقالت صحيفة ماركا إن برشلونة يجهز 80 مليون يورو من أجل التعاقد مع لاكازيت من أرسنال وقد يعرض على الجانرز أندريه جوميز المعار لإيفرتون حتى نهاية الموسم او صامويل أومتيتي لإقناع الفريق اللندني بترك الدولي الفرنسي.