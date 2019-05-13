عقوبة في انتظار عمار الجمل

افاد الناطق الرسمي لفريق النجم الرياضي الساحلي قيس عاشور أن "الهيئة المديرة ستتخذ قرارات صارمة ضد المدافع عمار الجمل " وذلك على خلفية المناوشات التي حدثت بينه وبين جماهير النجم خلال المقابلة التي جمعت اليوم الأحد بالملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي باتحاد تطاوين لحساب الجولة 21 لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

واوضح عاشور في تصريح مساء أمس على اذاعة الجوهرة اف ام " قام عمار الجمل بحركات غير مقبولة تجاه جماهير الفريق " مشددا على ان " الهيئة المديرة ستجتمع خلال الساعات القادمة لإتخاذ الإجراءات التاديبية اللازمة تجاه اللاعب " .

وكان النجم الساحلي فاز الاحد بالملعب الاولمبي بسوسة على ضيفه اتحاد تطاوين (3-1) في مباراة مؤجلة من الجولة 21 للبطولة .

بادر كريم العواضي بافتتاح التسجيل للنجم في الدقيقة 9 واضاف ايهاب المساكني الهدف الثاني في د36 والجزائري كريم العريبي الهدف الثالث د69 .

وجاء هدف تطاوين بواسطة اسماعيل دياكيتي د56.

وبهذا الفوز رفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 40 نقطة في المركز الثالث .