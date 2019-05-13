محافظ قنا: توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات (صور)



تفقد المحافظ سير الامتحانات بمدارس، ( قنا الإعدادية الحديثة – سيدى عبد الرحيم الإعدادية بنات – التحرير الإعدادية بنين – جنوب قنا الإعدادية بنات)، بمدينة قنا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 50 ألف و878 طالب وطالبة يؤدون امتحاناتهم داخل 310 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة.



اطمأن المحافظ خلال جولته على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة الكافية وحالة النظافة داخل وخارج مقار لجان الامتحانات والنظافة المستمرة لدورات المياه.



وأكد الهجان أن هناك تنسيقا بين الأجهزة التنفيذية "محافظة قنا ومديرية التربية والتعليم والصحة ومديرية أمن قنا"؛ لتأمين لجان الامتحانات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والأمان.







تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة قنا رافقه خلالها محمد فؤاد الرشيدي، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.