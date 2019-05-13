مؤشر البحرين يهبط 0.29% بضغط هبوط الإستثماروالصناعة
الإثنين 13/مايو/2019 - 10:55 ص
نيفين سمير
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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسرا 4.19 نقطة ليصل إلى مستوى 1423.52 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الاستثمار والصناعة.
وجرت التداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 713 ألف سهم، بقيمة قدرها 115 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة 7.39% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
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