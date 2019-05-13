الخطوط الجوية العراقية تسير رحلات مباشرة لدمشق خلال أيام

أفادت صحيفة "الصباح" الحكومية العراقية اليوم الإثنين، بأن شركة الخطوط الجوية العراقية تعتزم افتتاح خط طيران بين بغداد ودمشق خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول أن شركة الخطوط الجوية العراقية تجري تحضيرات على قدم وساق لإعادة تشغيل وافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد والعاصمة السورية دمشق.

وأشار المصدر إلى أن هذا يعد خطاً مهماً وحيوياً، لكنه توقف بسبب الحرب في سوريا، ولفت إلى أنه "يحظى باهتمام حكومي لأهميته وفعاليته في تسهيل حركة المسافرين المتزايدة عليه".

في غضون ذلك، أعلن مدير عام الشركة كفاح حسن جبار، في تصريح للصحيفة، أن شركته ستطلق في 18 مايو الجاري أولى رحلاتها الأسبوعية المباشرة من مطار السليمانية إلى فرانكفورت الألمانية.

وأشار إلى أن هناك خطاً مفتوحاً سابقاً للطيران برحلات مباشرة من مطار السليمانية إلى مدينة دوسلدروف الألمانية، وبذلك سيكون هناك خطان متجهان إلى مدن ألمانية من السليمانية.

وعزا إطلاق هذه الرحلات الدولية إلى زيادة الطلب من قبل المواطنين للسفر إلى بعض المدن المحددة، ولتحقيق رغبة الركاب في السفر عبر الخطوط المباشرة من العراق إلى الدول الأوروبية، فضلاً عن إسهامها في توسيع سبل التعاون بمختلف المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية.