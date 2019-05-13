إشارة كريستيانو رونالدو المهينة لنجم روما تستفز الجماهير

أشعل كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس غضب جماهير روما بعد استهزائه من قائد فريقهم أليساندرو فلورينزي في الجولة 36 من الدوري الإيطالي

وانتشر فيديو لرونالدو خلال جداله مع فلورينزي في الدقيقة 59 من المباراة وطالبه بالتزام الصمت والتوقف عن الثرثرة، ثم أشار إلى قصر قامته، ما استفز مدافع روما، الذي حاول مهاجمة "صاروخ ماديرا" لولا تدخل رفاقه وحكم المباراة.

وعادت الأمور إلى نصابها بين اللاعبين بعد ذلك بثوان، عقب اعتذار رونالدو لمنافسه الإيطالي، ومعانقته في لقطة رائعة.

الغريب أن فارق الطول بين اللاعبين ليس كبيرًا فطول رونالدو يبلغ 187 سنتيمترا، بينما يبلغ طول فلورينزي 173 سنتيمترا.