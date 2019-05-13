رئيس بورصة البحرين يدرس إدراج 6 مؤسسات مصرفية بالبورصة

كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، عن دراسة إدراج ست مؤسسات مصرفية في بورصة البحرين.





وأوضح الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة، في الوقت ذاته إلى إدراج ثلاث مؤسسات منهم في البورصة قبل نهاية العام الحالي.









وتوقع رئيس بورصة البحرين، زيادة عدد المؤسسات المصرفية التجارية المدرجة في البورصة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الشركات والمؤسسات المصرفية المدرجة في بورصة البحرين والتي يبلغ اليوم حجم التداول عليها حوالي 9 مليار دينار يعكس نمو السوق وثباته.





جاء ذلك خلال اللقاء السنوي الذي أقامته بورصة البحرين للإعلاميين حيث أشار رئيس البورصة، إلى أن البورصة قد سطرت قصة نجاح في إطار التحول إلى الخصخصة، بحسب وكالة الأنباء "بنا".













وقال:" لقد استطاعت البورصة أن تصل إلى التوازن المالي وتساوي بين المصاريف والإيرادات، فخلال العام الماضي حققت البورصة ذلك بعد الحصول على دعم حكومي يبلغ 250 ألف دينار، الأمر الذي يؤهل من تكريس قصة نجاح للبورصة في اتجاه التحول إلى الخصخصة".





ويتوقع رئيس بورصة البحرين، أن يبلغ الربح الصافي في العام الحالي إلى مليونين ونصف دينار بعد اقتطاع الضرائب والقيمة المخفضة.





وقال الشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة: "نتطلع إلى أن نحقق مع نهاية العام الحالي إيرادات وصافي ربح جيد من دون الاعتماد على الدعم الحكومي".





وأوضح أنه منذ بدء استخدام التقنيات المالية في البورصة في عام 2015، تم العمل على عدد من المشاريع من بينها فتح باب التداول إلكترونيا عن طريق الحساب البنكي، وقد ساهمت المشاريع التي أدت إلى أتمتة الكثير من الإجراءات إلى خفض فترات الانتظار وارتفاع حجم التداول حيث زاد بمقدار 7.4 في المائة.





وقال:" مع نهاية الربع الأول من العام الحالي بينت الأرقام ارتفاع حجم التداول، مما يعني أن التداول ارتفع إلى 10 أضعاف حيث يبلغ التداول اليوم حوالي مليونين دينار في اليوم بعد ما كان يتراوح في السابق بين 150 ألف دينار و200 ألف دينار."





وأضاف أنه في المرحلة المقبلة سيتم تكثيف الاهتمام بقطاع المستثمرين حيث يستحوذ الأفراد على 40 في المائة من السوق، مشيرا إلى أن ذلك يصب في إطار ازدهار سوق البحرين والذي يوجه للشركات ذات النمو.





جدير بالذكر أن بورصة البحرين سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي، أنشئ في عام 1987 توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات والتي تتضمن خدمات الإدراج، خدمات التداول، خدمات التسوية والإيداع المركزي لمختلف الأصول المتوفرة على منصة البورصة.