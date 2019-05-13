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محكمة: عقوبات صارمة بحق سائق الشاحنة المتعدي على السكة الحديد بالقصيم

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:51 ص
محكمة: عقوبات صارمة بحق سائق الشاحنة المتعدي على السكة الحديد بالقصيم
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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قضت المحكمة الجزائية بالقصيم بتغريم وسجن أحد المتعدين على حرم السكة الحديدية، في حكم ابتدائي؛ نتيجة عبوره الخاطئ بشاحنة على مسار القطار.

وألزمت المحكمة الجزائية المتعدي بدفع غرامة مقدارها 30 ألف ريال والسجن لمدة ثلاثة أشهر؛ نتيجة تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

يأتي ذلك عقب إعلان الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، أنه تم التحفظ على أحد ملاك المواشي بعد تعديه على خط السكة الحديدية في حفر الباطن، وسيجري إحالته للنيابة العامة.

وناشدت الشركة الجميع بتوخي الحذر والحيطة، والابتعاد عن حرم السكة الحديدية، وعدم تجاوزها إلا من خلال الجسور والمعابر النظامية والمخصصة حفاظاً على سلامة الجميع.

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