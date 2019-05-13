أحوال الطقس لليوم الإثنين

تكون السماء، الاثنين 13 ماي 2019، مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون الأمطار محليا غزيرة بمناطق أقصى الشمال مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة بعد الظهر.

وتسجل درجات الحرارة انخفاضا وتتراوح القصوى بين 16و 21 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 23 و 28 درجة ببقية المناطق.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل و معتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور الخلايا الرعدية.

البحر هائج بالشمال وشديد الاضطراب ببقية السواحل.

ويتسم الطقس، غدا الثلاثاء، سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط مع أمطار متفرقة.

وتهب الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س داخل البلاد.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 21 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 21 و26 درجة ببقية المناطق وتصل محليا إلى 28 درجة بالجنوب.

البحر مضطرب فقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية.