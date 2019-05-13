التجارة تشهّر بصاحبة منشأة تجارية بمكة لبيعها مستحضرات مغشوشة





شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحبة منشأة لتجارة التجزئة في الملابس الجاهزة والمنتجات الجلدية والاكسسوارات بمكة، وذلك لعرضها وتسويقها مستحضرات تجميل مغشوشة ومنتهية الصلاحية.





وبضبط تلك المنتجات التي لم تكن تحمل أي بيانات تجارية؛ تم مصادرتها وإتلافها وفرض غرامة مالية على صاحبتها وإغلاق المقر المخالف، ونشر حكم إدانتها من المحمة الجزائية بالمنطقة في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقتها الخاصة.





وتضمّنت الكميات المضبوطة لدى معرض المنشأة، على كريمات ومرطبات وبودرة ومزيلات للجسم وزيوت الشعر ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية ولا تحمل بيانات تجارية توضح مكونات المنتج وصلاحيته وبلد المنشأ.



