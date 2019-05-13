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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة اليوم

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:47 ص
تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل جلسة اليوم
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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هبطت المؤشرات الكويتية جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض المؤشر العام 0.64 بالمائة، وتراجع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.08 و0.84 بالمائة على الترتيب.

وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات في تمام الساعة 10:51 صباح اليوم بتوقيت الكويت بانخفاض قدره 1.01 بالمائة، يليه الصناعة بنحو 0.91 بالمائة، فيما تصدر الخدمات الاستهلاكية الارتفاعات بنمو نسبته 0.91 بالمائة.



وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.97 بالمائة، فيما تصدر سهم "سنرجي" الارتفاعات بنمو معدله 9.86 بالمائة.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في تلك الأثناء 22 مليون سهم جاءت بتنفيذ 520 صفقة حققت سيولة بقيمة 5.5 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.51 مليون دينار متراجعاً 1.35 بالمائة، فيما تصدر سهم "عقارات الكويت" نشاط الكميات بتداول 6.57 مليون سهم مرتفعاً 6.2 بالمائة.
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المزيد عن: السيولة بالبورصة 7
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