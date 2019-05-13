ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماسكات طبيعية طبقيها في رمضان للحصول على بشرة نضرة يوم الزفاف

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:38 ص
ماسكات طبيعية طبقيها في رمضان للحصول على بشرة نضرة يوم الزفاف
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
لعروس صيف 2019، إليكِ عزيزتي اتباع هذه الخلطات الطبيعية في رمضان للحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب ونضرة يوم الزفاف:

الخيار  
يتيمز باحتواء تركيبته على 90% من المياه التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة حيويتها؛ لذلك يُنصح كثيرًا باستخدامه خاصة أيام شهر رمضان الفضيل.

طريقة تحضير ماسك الخيار
في البداية قومي بتقشير الخيار، ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي لتحصلي على هريس.
بعدها أضيفي له القليل من زيت الزيتون والزبادي حتى تحصلي على خليط.
وزعي المزيج على وجهكِ، واتركيه 20 دقيقة قبل أن تغسليه بالماء الفاتر

العسل والزيتون  
أما زيت الزيتون فيحتوي على فوائد عديدة للبشرة والوجه؛ نظرًا لغناه بمواد مضادة للأكسدة والفيتامينات التي تحافظ على رطوبة البشرة.

طريقة تحضير ماسك العسل والزيتون
اخلطي 1 ملعقة كبيرة من العسل مع 1 ملعقة صغيرة من زيت زيتون، ثم طبقي الماسك على وجهكِ واتركيه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

الموز والأفوكادو 
يساعدكِ الموز في ترطيب البشرة، مما يحسن من ملمسها وبالتالي جعلها أكثر نعومة كبشرة الأطفال، بينما يلعب الأفوكادو دورًا كبيرًا في تفتيح وتنظيف البشرة.

طريقة استخدام ماسك 
لا تختلف مُطلقًا هذه الوصفة عما سبقوها في طريقة التحضير، حيث تعتمد على هرس حبة موز وإضافة الأفوكادو لها بعد لك.
عقب الانتهاء من الخطوة السابقة يتم تطبيق الماسك على الوجه، ليترك مدة تصل إلى 20 دقيقة.

الشاي الأخضر والعسل  
يحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامين ب المسؤولين عن تحسين صحة وجمال الجسم والبشرة.

طريقة تحضير ماسك الشاي والعسل
افرغي محتويات كيس شاي أخضر مع كمية مناسبة من العسل، ثم ضعي الماسك على وجهك واتركيه مدة لا تقل عن 30 دقيقة.
كرري الوصفة 3 مرات إسبوعيًا لتحصلين على نتائج ملموسة.
Advertisements
المزيد عن: يوم الزفاف ماسكات طبيعية بشرة نضرة الزفاف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا