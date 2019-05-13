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مؤشر دبي يستهل تعاملات اليوم بهبوط 2.7%

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:43 ص
مؤشر دبي يستهل تعاملات اليوم بهبوط 2.7%
بورصة دبي
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نيفين سمير
 
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 2.79% خاسرا 73.99 نقطة ليصل إلى مستوى 2555.91 نقطة.

 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 121.9 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2297 صفقة لـ34 سهما.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 7.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 3.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.34%.

وارتفع سهم شركة الإثمار القابضة وحيدا بنسبة 5.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 10%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10%.
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