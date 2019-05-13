سعر الدرهم الاماراتى اليوم الإثنين 13-5-2019 في مصر
الإثنين 13/مايو/2019 - 10:39 ص
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شهد سعر الدرهم الإماراتي استقرارا نسبيا في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، بينما سجل البنك المصرى الخليجي أقل سعر للبيع بقيمة 4.66 جنيه، لتصبح أسعار صرف الدرهم الإماراتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:
اسعار الدرهم الاماراتى اليوم
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى
4.65 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية
4.63 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر
4.65 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.66 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان
4.58 جنيه للشراء
4.71 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي
4.66 جنيه للشراء
4.68 جنيه للبيع
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