ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محافظ دمياط تمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:43 ص
محافظ دمياط تمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي
Advertisements
طباعة
هند الشيال
 
Advertisements
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين،عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٠ لسنة ٢٠١٩ بمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ المعدل بالقرارين رقمى ٨٢١ لسنة ٢٠١٧ و٩١٢ لسنة ٢٠١٨ لمدة ستة أشهر.

حيث وجهت محافظ دمياط كافة الجهات المعنية بالمحافظة بالبدء فى تنفيذ هذا القرار.
Advertisements
المزيد عن: مكامير الفحم محافظة دمياط محافظ دمياط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا