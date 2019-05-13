محافظ دمياط تمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين،عن صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٠ لسنة ٢٠١٩ بمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتى الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم ٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ المعدل بالقرارين رقمى ٨٢١ لسنة ٢٠١٧ و٩١٢ لسنة ٢٠١٨ لمدة ستة أشهر.



حيث وجهت محافظ دمياط كافة الجهات المعنية بالمحافظة بالبدء فى تنفيذ هذا القرار.