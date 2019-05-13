تحوم الشكوك حول مشاركة البرازيلي فيليب كوتينيو مع فريقه برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب الإصابة.



وتعرض كوتينيو للإصابة في الفخذ الأيسر خلال المباراة أمام خيتافي بالدوري الإسباني مساء الأحد ليغادر الملعب في الدقيقة 69.



وكشف برشلونة أن كوتينيو سيغيب عن الملاعب لنحو عشرة أيام، وبالتالي قد لا يلحق بالمباراة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في 25 مايو (أيار) الجاري.



وانضم كوتينيو إلى قائمة المصابين في برشلونة، والتي تضم مهاجم أوروغواي لويس سواريز والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.