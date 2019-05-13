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الأرصاد توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة اليوم

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:37 ص
الأرصاد توضح خريطة الأمطار المتوقعة على مناطق المملكة اليوم
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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