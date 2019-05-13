محمد صلاح يتخلص من يوفنتوس

صدم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي فريق يوفنتوس الإيطالي بتصريحاته حول نيته البقاء في قلعة الريدز عقب ختام الدوري الإنجليزي.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي تصريحات محمد صلاح تحت عنوان "يوفنتوس في مهب الريح" مشيرًا إلى أن صلاح بات على مقربة من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وهو ما يزيد من احتمالية البقاء في قلعة الريدز كما ألمح الفرعون المصري إلى ذلك.

وتوج صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بالتقاسم مع زميله ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدف لكل منهم.







